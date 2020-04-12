Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хотелось бы почувствовать связочку с Месси»

Украинский хавбек «Шахтера» назвал клубы, за которые ему было бы интересно играть

  • 12.04.2020 11:29
  • 980 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хотелось бы почувствовать связочку с Месси»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка назвал команды из разных стран, за которые он бы хотел выступать.

«Давайте лучше возьмем страны. Если это Англия, то хотел бы на том же «Энфилде» (за «Ливерпуль» — прим. ред.) поиграть, раз уж Зинченко занял место в «Манчестер Сити».

В Испании хотелось бы почувствовать связочку с Месси. Интересно, кто же больше забил бы.

Какой еще чемпионат хороший? Италия. Мне с детства нравится «Старая синьора» («Ювентус» — прим. ред.)», — отметил Коноплянка.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 12:40
    0
    Романтик.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 12:40
    0
    Романтик.
    Ссылка
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