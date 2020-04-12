ВИДЕО. Как Соль тренируется на крыше со своей женой

28-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль продолжает поддерживать форму во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Соль тренируется с женой на крыше своего дома.
«Утренний кардио-функционал с лучшим партнером», — написал Соль в Instagram.
В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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Источник — Instagram
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