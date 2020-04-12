«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной»»… В четвертом туре чемпионата Беларуси действующий чемпион страны будет принимать «Ислочь».

На данный момент ситуация в турнирной таблице не в пользу динамовцев. Брестчане после трех туров имеют в своем активе лишь четыре очка и занимают непривычное для себя десятое место. А вот предстоящий соперник команды из Бреста – «Ислочь» - располагается выше, на шестой позиции. В их активе шесть баллов.

В прошлом туре «Динамо» неожиданно уступило «Славии» - 1:2. Причем в родных стенах. Хотя неожиданным этот результат можно назвать условно. Гости большую часть матча владели инициативой и вели в два мяча. «Брест» отыграл один гол лишь за пять минут до финального свистка, да и то лишь за счет «самострела».

Футболисты «Ислочи» в третьем туре тоже уступили. И тоже в родных стенах – проиграли «Слуцку» 2:3. Из особенностей этой команды нужно отметить то обстоятельство, что в двух последних матчах на выезде «волки» не забивали.

В промежутке между третьим и четвертым турами динамовцы провели первый полуфинальный поединок Кубка страны против «Шахтера», который возглавляет украинец Вернидуб. Команда Милевского оказалась сильнее – 2:0. На счету Артема – результативная передача, а еще один украинский легионер «Динамо» Нойок отметился забитым мячом. В этом поединке в составе динамовцев дебютировал еще один украинец – Евгений Хачериди. Бывший центрбек киевского «Динамо» и сборной Украины не играл в официальных матчах с декабря 2018 года. После матча наставник команды из Бреста Сергей Ковальчук остался доволен игровыми кондициями Хачериди. Впрочем, как и всей своей команды.

Следует отметить, что этот кубковый поединок посетили больше 800 зрителей: очень неплохая статистика, если учесть, что матчи чемпионата собирают в разы меньше. Больше того, работники динамовского клуба приклеили фото фанов «Динамо» на манекены и рассадили их по трибунам. От этого зрителей казалось еще больше. Ну, хотя бы визуально.

До этого матча соперники в рамках чемпионата Беларуси встречались десять раз. Существенный перевес в очных встречах на стороне динамовцев – пять побед. «Ислочь» выигрывала лишь единожды. Остальные матчи завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо Брест»: Павлюченко, Веретило, Хачериди, Печенин, Габи, Гордейчук, Кисляк, Нойок, Бакай, Милевский, Савицкий

«Ислочь»: Хаткевич, Глинский, Концевой, Рыбак, Стефен, Карпович, Цвейба, Янсане, Янушкевич, Комаровский, Макась

12 апреля, воскресенье