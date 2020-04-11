ФОТО. Миллион лайков. Ибрагимович похвастался, какую поймал огромную рыбу

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович во время карантина побывал на рыбалке. Швед достиг успеха и в этом деле. Златан выложил в Instagram фото с большой рыбой и написал: «Что за день!»
Ибрагимович решил выпустить добычу в воду, о чем свидетельствует видео (в посте после первых двух фото). Количество лайков от читателей приближается к миллиону.
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Источник — Instagram
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