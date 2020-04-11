Беньямин ВЕРБИЧ: «Сборная Словении обыграла бы Украину»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич в прямом эфире в Instagram ответил на вопросы болельщиков.

– Какой твой распорядок дня во время карантина?

– Утром просыпаюсь, завтракаю, едем с Пиваричем на базу потренироваться, затем обедаю тем, что брат приготовит. Он остался в Киеве, так как не смог улететь домой. Живем вместе в Киеве уже месяц. Играем в игры, например «Counter-Strike», «FIFA». Он хочет, чтобы я научил его русскому языку (улыбается). Смотрю фильмы, сериалы. «Бумажный дом» вышел – популярный сериал среди динамовцев, это самый лучший сериал.

Я, как и вы, уже соскучился по футболу. Надеюсь, все будет хорошо. Надоело сидеть дома, тренироваться для себя. Тяжело без полноценных тренировок. Мы, футболисты, хотим заниматься на поле уже.

– Как-то компенсируешь отсутствие футбола? Возможно, матчи пересматриваешь?

– Да, на украинских каналах показывают разные матчи. Смотрел игру 10-летней давности «Динамо» с «Шахтером» – сильные команды были, интересно было смотреть.

– Открыл ли для себя что-то новое за время карантина?

– Никогда так много не бегал без мяча, это новое для меня. Не люблю просто так бегать, когда нет игр. Скучно без мяча, без ударов, уже скучаем все по футболу.

– Как поддерживаешь форму во время карантина?

– Нам в группу в одном из мессенджеров присылают упражнения, которые мы должны выполнять – беговая работа, упражнения в тренажерном зале. Делаем все, чтобы оставаться в форме.

– Как считаешь, по силам ли нынешнему «Динамо» пробиться в групповой этап ЛЧ?

– Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что «Динамо» должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с «Динамо» в Лиге чемпионов.

– Как считаешь, кто из молодых игроков «Динамо» смог бы играть в топ-чемпионате?

– Миколенко и Цыганков – они вдвоем точно. Еще есть Шапаренко, Цитаишвили, Леднев. У нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах или в «Динамо» Киев.

– Хотел бы принять украинское гражданство?

– Я уже играю за Словению. Не могу уже поменять гражданство.

– Если встретится сборная Украины и Словении – кто победит?

– О, это было бы интересно. Думаю, сборная Словении выиграла бы (улыбается). Но у сборной Украины хорошие перспективы на Евро. Мне очень понравилась игра Украины в матче с Португалией. Когда будет Евро, думаю, Украина выйдет из группы, а дальше будут хорошие команды, посмотрим.

– Какой самый запоминающийся матч в составе «Динамо»?

– Было много таких. Думаю, это игра с «Шахтером», когда забил гол и мы выиграли со счетом 1:0. Была прекрасная атмосфера на стадионе, много болельщиков пришло.

– Что чувствовал, когда забил гол в ворота «Копенгагена»?

– Было много чувств. В «Копенгагене» провел 2,5 года, и это было прекрасное время. Поэтому, когда забил, были непередаваемые ощущения. Хотелось бы повторить.

– Что удивило наиболее, когда приехал в Украину?

– Меня удивил сам Киев, потому что это классный город. Здесь много красивых заведений, Днепр, ресторанов, Майдан, достопримечательностей с богатой историей, культурных мест.

– А какое твое любимое место в Киеве?

– Хм, база «Динамо» (смеется). Любимое место – новый пешеходный мост, там очень красиво с видом на Днепр.

– Есть ли успехи в изучении украинского языка?

– Я все понимаю, но еще тяжело говорить.

– Топ-3 стадиона Украины?

– НСК «Олимпийский», «Арена Львов» и «Черноморец». Стадион в Одессе удачный для нас – там два раза выигрывали Суперкубок Украины.

– Слушаешь ли ты музыку на украинском или русском языке? Каких исполнителей?

– Да, Моргенштерн сейчас нравится, Шапаренко показал несколько песен. И, конечно же, «Плакала» KAZKA – часто в машине слушаю. Когда сам, громко пою. Но лучше, чтобы никто не слышал, как я пою (смеется).

– Какие жанры фильмов тебе нравятся? Какой фильм можешь посоветовать?

– Основанные на реальных событиях. Любимый фильм – «Лицо со шрамом» с Аль Пачино в главной роли. Сериалы – «Острые козырьки», «Бумажный дом», перед сном иногда смотрю «Друзья». Во время просмотра этого сериала сам чувствуешь себя другом главных героев.

– Что можешь пожелать болельщикам «Динамо»?

– Могу пожелать только здоровья, чтобы все было хорошо, и никто не сошел с ума сидя дома. Скоро увидимся.