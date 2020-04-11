Ибрагим КАРГБО: «В Динамо больше всего общаюсь с Кадири и Бенито»

Форвард киевлян рассказал о том, чем занимается на карантине

  • 11.04.2020 20:11
  • 249 просмотров
  • 0 комментариев
Ибрагим КАРГБО: «В Динамо больше всего общаюсь с Кадири и Бенито»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал, чем занимается во время карантина.

«Среди одноклубников я больше общаюсь с Кадири и Бенито. Несколько раз играл с Денисом Поповым в FIFA на PlayStation. С другими ребятами переписываюсь в Instagram, комментирую фото. Когда мы все вместе, коммуницировать гораздо легче, ведь, несмотря на языковой барьер, я могу пошутить, сказать что-то смешное. Я только учу язык, знаю базовые слова, такие как "спасибо", "как дела?", "нормально". А пока использую переводчик в телефоне».

«Из дома на карантине выхожу, только чтобы поехать на тренировку, или за продуктами в магазин, расположенный прямо в моем доме».

«Я очень скучаю по футболу, поэтому постоянно публикую футбольные фото и видео в своем Instagram. Мне пришлось пропустить длительный период, потому что я был еще и травмирован. Однако я хочу вернуться на поле сильным, и работаю над этим каждый день», - отметил Каргбо.

Игрок перебрался в «Динамо» зимой, однако в официальных матчах сыграть из-за травмы не успел.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности