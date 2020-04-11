Ибрагим КАРГБО: «В Динамо больше всего общаюсь с Кадири и Бенито»

Форвард киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал, чем занимается во время карантина.

«Среди одноклубников я больше общаюсь с Кадири и Бенито. Несколько раз играл с Денисом Поповым в FIFA на PlayStation. С другими ребятами переписываюсь в Instagram, комментирую фото. Когда мы все вместе, коммуницировать гораздо легче, ведь, несмотря на языковой барьер, я могу пошутить, сказать что-то смешное. Я только учу язык, знаю базовые слова, такие как "спасибо", "как дела?", "нормально". А пока использую переводчик в телефоне».

«Из дома на карантине выхожу, только чтобы поехать на тренировку, или за продуктами в магазин, расположенный прямо в моем доме».

«Я очень скучаю по футболу, поэтому постоянно публикую футбольные фото и видео в своем Instagram. Мне пришлось пропустить длительный период, потому что я был еще и травмирован. Однако я хочу вернуться на поле сильным, и работаю над этим каждый день», - отметил Каргбо.

Игрок перебрался в «Динамо» зимой, однако в официальных матчах сыграть из-за травмы не успел.