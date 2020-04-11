Минское Динамо потерпело очередное сенсационное поражение

Минчане проиграли в гостях клубу «Городея» и имеют лишь 3 очка из 12

  • 11.04.2020 19:59
  • 1231 просмотр
  • 2 комментария
Минское Динамо потерпело очередное сенсационное поражение
© ФК Динамо Минск

В субботу, 11 апреля, прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Городея» и «Динамо» Минск.

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти на 14-й минуте. У «Динамо» весь матч провел украинский защитник Артем Сухоцкий, ранее игравший за «Александрию» и «Зарю».

Минчане неудачно провели старт чемпионата и имеют лишь 3 очка из 12. Их соперники набрали 6 баллов.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур

«Городея» – «Динамо» Минск – 1:0

Гол: Архипов, 14 (пенальти).

Турнирное положение на 11 апреля

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    hakkinen
    online
      hakkinen, 11.04.2020 20:56
    0
    "Очередное сенсационное" - это когнитивный диссонанс.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.04.2020 20:22
    0
    Результативность не в дугу
    Ссылка
    hakkinen
    online
      hakkinen, 11.04.2020 20:56
    0
    "Очередное сенсационное" - это когнитивный диссонанс.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.04.2020 20:22
    0
    Результативность не в дугу
    Ссылка
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