Минское Динамо потерпело очередное сенсационное поражение

В субботу, 11 апреля, прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Городея» и «Динамо» Минск.

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти на 14-й минуте. У «Динамо» весь матч провел украинский защитник Артем Сухоцкий, ранее игравший за «Александрию» и «Зарю».

Минчане неудачно провели старт чемпионата и имеют лишь 3 очка из 12. Их соперники набрали 6 баллов.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур

«Городея» – «Динамо» Минск – 1:0

Гол: Архипов, 14 (пенальти).

Турнирное положение на 11 апреля