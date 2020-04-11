Минское Динамо потерпело очередное сенсационное поражение

В субботу, 11 апреля, прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Городея» и «Динамо» Минск.
Матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти на 14-й минуте. У «Динамо» весь матч провел украинский защитник Артем Сухоцкий, ранее игравший за «Александрию» и «Зарю».
Минчане неудачно провели старт чемпионата и имеют лишь 3 очка из 12. Их соперники набрали 6 баллов.
Чемпионат Беларуси. 4-й тур
«Городея» – «Динамо» Минск – 1:0
Гол: Архипов, 14 (пенальти).
Турнирное положение на 11 апреля
Источник — Sport.ua
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