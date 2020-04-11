ФОТО. Некуда бежать. Как супруга Ракицкого расслабляется на карантине

Ольга назвала ситуацию перезагрузкой, от которой нужна будет еще перезагрузка

  • 11.04.2020 19:39
  • 1748 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Некуда бежать. Как супруга Ракицкого расслабляется на карантине
© Instagram. Семья Ракицких

Ольга, супруга защитника питерского «Зенита» Ярослава Ракицкого, опубликовала новое фото в соцсети Instagram и рассказала, как относится к карантину: 

«Перезагрузка, от которой нужна будет еще перезагрузка. Конечно, когда-нибудь все это закончится. А сейчас бежать некуда, спешить некуда. Самое время быть самими собой. Настоящими. Все, что ложно и неискренне, рано или поздно должно закончится. Всему своё время. И это время так грамотно и красиво расставляет все на свои места».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перезагрузка от которой нужна будет ещё перезагрузка 😂 конечно когда нибудь все это закончится. А сейчас... сейчас бежать некуда, спешить некуда ) Самое время быть самими собой. Настоящими. Все, что ложно и неискренне, рано или поздно должно закончится. Всему своё время. И это время так грамотно и красиво расставляет все на свои места.

Публикация от Оля Ракицкая (@olga_rakitskaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любовь спасёт этот мир ❤️❤️❤️

Публикация от Оля Ракицкая (@olga_rakitskaya)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 11.04.2020 19:57
    0
    Знаменитая певичка. Попроси Лободу дуетом спеть.Марув на подтацовке с раставленими ногами.
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 11.04.2020 19:57
    0
    Знаменитая певичка. Попроси Лободу дуетом спеть.Марув на подтацовке с раставленими ногами.
    Ссылка
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