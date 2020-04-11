ФОТО. Некуда бежать. Как супруга Ракицкого расслабляется на карантине

Ольга, супруга защитника питерского «Зенита» Ярослава Ракицкого, опубликовала новое фото в соцсети Instagram и рассказала, как относится к карантину:
«Перезагрузка, от которой нужна будет еще перезагрузка. Конечно, когда-нибудь все это закончится. А сейчас бежать некуда, спешить некуда. Самое время быть самими собой. Настоящими. Все, что ложно и неискренне, рано или поздно должно закончится. Всему своё время. И это время так грамотно и красиво расставляет все на свои места».
Перезагрузка от которой нужна будет ещё перезагрузка 😂 конечно когда нибудь все это закончится. А сейчас... сейчас бежать некуда, спешить некуда ) Самое время быть самими собой. Настоящими. Все, что ложно и неискренне, рано или поздно должно закончится. Всему своё время. И это время так грамотно и красиво расставляет все на свои места.
Источник — Instagram
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