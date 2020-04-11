Капитан Вест Хэма: «Горжусь нашими игроками, которые согласились помочь»

Ярмоленко и другие потеряют 30% зарплаты

  • 11.04.2020 19:37
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Капитан Вест Хэма: «Горжусь нашими игроками, которые согласились помочь»
© Skysports.com

«Вест Хэм» ранее объявил, что игроки первой команды согласились на понижение зарплаты на 30%, чтобы клуб мог в полном объеме выплачивать деньги работникам, которых теперь не придется увольнять или сокращать их заработные платы.

Капитан Марк Нобл рад, что все футболисты согласились помочь.

«Я горжусь всеми игроками «Вест Хэма». Они все в сложный момент согласились помочь, чтобы работники клуба получали 100% зарплаты и сохранили свои места, несмотря на отсутствие матчей».

«Надеюсь, мы и дальше будем едины в битве с коронавирусом», - сказал Нобл.

Команда Андрея Ярмоленко стала второй в АПЛ после «Саутгемптона», которая согласилась на понижение зарплат.

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Источник — BBC

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