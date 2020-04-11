Демьяненко подтвердил уход из Нитры: «Жаль, что так вышло»

Украинский наставник Анатолий Демьяненко, который в январе возглавил словацкую команду «Нитра», подтвердил, что уже покинул клуб и вернулся в Украину.
«Покинул «Нитру» по семейным обстоятельствам. Очень жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь. Мы нормально расстались».
«Никаких конфликтов или проблем не было», - сказал Демьяненко.
Тренер успел провести с новой командой 4 матча.
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Источник — Footboom
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