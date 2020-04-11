Какой Данченко тебе брат? Наставник запретил в Рубине универсальное слово

Российский специалист Леонид Слуцкий, главный тренер казанского «Рубина» (за который выступает украинский защитник Олег Данченко), рассказал о том, что запретил своим игрокам употреблять слово «брат»:
«Да, я штрафую за слово «брат». Я им объявил об этом. Универсальное слово – у тебя все братья: «Брат, брат». Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.
Когда Солтмурад Бакаев называет партнера братом, я говорю: «К тебе Зелимхан, что ли, перешел в команду? Какой он тебе брат? Какой Данченко тебе брат?»
Я понимаю, что забрал слово «брат» у грузин. Я их вообще лишил русского языка. Это единственное слово, которое они могут говорить. Да, я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона».
Источник — YouTube
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