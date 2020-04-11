Какой Данченко тебе брат? Наставник запретил в Рубине универсальное слово

Главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого бесит слово «брат»

  • 11.04.2020 18:12
  • 197 просмотров
  • 2 комментария
Какой Данченко тебе брат? Наставник запретил в Рубине универсальное слово
© YouTube. Леонид Слуцкий

Российский специалист Леонид Слуцкий, главный тренер казанского «Рубина» (за который выступает украинский защитник Олег Данченко), рассказал о том, что запретил своим игрокам употреблять слово «брат»:

«Да, я штрафую за слово «брат». Я им объявил об этом. Универсальное слово – у тебя все братья: «Брат, брат». Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.

Когда Солтмурад Бакаев называет партнера братом, я говорю: «К тебе Зелимхан, что ли, перешел в команду? Какой он тебе брат? Какой Данченко тебе брат?»

Я понимаю, что забрал слово «брат» у грузин. Я их вообще лишил русского языка. Это единственное слово, которое они могут говорить. Да, я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона».

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 11.04.2020 18:28
    0
    данченко должен уяснить себе, что "мышибратия" это для лохов, а на самом деле он им не брат. может дойдет
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    ramos2010
    online
      ramos2010, 11.04.2020 18:17
    0
    Как ни странно, но я с ним согласен, самого это обращение бесит ппц как!
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    common_sense
    online
      common_sense, 11.04.2020 18:28
    0
    данченко должен уяснить себе, что "мышибратия" это для лохов, а на самом деле он им не брат. может дойдет
    Ссылка
    ramos2010
    online
      ramos2010, 11.04.2020 18:17
    0
    Как ни странно, но я с ним согласен, самого это обращение бесит ппц как!
    Ссылка
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