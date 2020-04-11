Алехандро ГОМЕС: «Каждые 10 минут хочется открыть холодильник»

Лидер «Аталанты» рассказал о трудностях из-за карантина

  • 11.04.2020 17:52
  • 340 просмотров
  • 0 комментариев
Алехандро ГОМЕС: «Каждые 10 минут хочется открыть холодильник»
© atalanta.it

Хавбек «Аталанты» Алехандро Гомес находит непростым необходимость сидеть дома из-за карантина и не ходить постоянно к холодильнику за едой.

«Спортсменам в этой ситуации нужно особенно внимательно следить за собой и за тем, что ты ешь. В карантине каждые 10 минут хочется открыть холодильник и что-нибудь съесть. Тяжело бороться с искушением».

«Что касается футбола, то будет непросто вернуться на поле после такого перерыва. У Серии A есть планы играть в июне-июле, но, думаю, будет очень жарко, больше 30 градусов. Посмотрим, что получится», - сказал Гомес.

Ранее сообщалось, что в Италии надеются возобновить сезон в июне.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности