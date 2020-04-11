Алехандро ГОМЕС: «Каждые 10 минут хочется открыть холодильник»

Хавбек «Аталанты» Алехандро Гомес находит непростым необходимость сидеть дома из-за карантина и не ходить постоянно к холодильнику за едой.

«Спортсменам в этой ситуации нужно особенно внимательно следить за собой и за тем, что ты ешь. В карантине каждые 10 минут хочется открыть холодильник и что-нибудь съесть. Тяжело бороться с искушением».

«Что касается футбола, то будет непросто вернуться на поле после такого перерыва. У Серии A есть планы играть в июне-июле, но, думаю, будет очень жарко, больше 30 градусов. Посмотрим, что получится», - сказал Гомес.

Ранее сообщалось, что в Италии надеются возобновить сезон в июне.