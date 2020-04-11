Президент ФИФА: «Никаких матчей и турниров, если остается опасность»

Джанни Инфантино призывает не возобновлять чемпионаты слишком рано

  • 11.04.2020 16:54
  • 274 просмотра
  • 0 комментариев
Президент ФИФА: «Никаких матчей и турниров, если остается опасность»
© fifa.com

Несмотря на большое желание УЕФА и ФИФА закончить нынешние сезоны, президент ФИФА Джанни Инфантино призывает национальные чемпионаты не торопиться с возобновлением и дождаться, когда ситуация с пандемией действительно улучшится.

«Конечно, мы очень хотим завершить все турниры по спортивному принципу. Но не перестаю повторять. Никаких матчей, никаких турниров и чемпионатов, пока остается опасность».

«Все это не стоит того, чтобы рисковать здоровьем. Очень надеюсь, что меня услышат».

«Будет безответственно начинать, если риск сохраняется. Давайте лучше еще подождем, чтобы снизить риск до минимально возможного уровня», - сказал Инфантино.

Ожидается, что большинство чемпионатов раньше июня точно не возобновятся.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Reuters

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности