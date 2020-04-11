Президент ФИФА: «Никаких матчей и турниров, если остается опасность»

Несмотря на большое желание УЕФА и ФИФА закончить нынешние сезоны, президент ФИФА Джанни Инфантино призывает национальные чемпионаты не торопиться с возобновлением и дождаться, когда ситуация с пандемией действительно улучшится.

«Конечно, мы очень хотим завершить все турниры по спортивному принципу. Но не перестаю повторять. Никаких матчей, никаких турниров и чемпионатов, пока остается опасность».

«Все это не стоит того, чтобы рисковать здоровьем. Очень надеюсь, что меня услышат».

«Будет безответственно начинать, если риск сохраняется. Давайте лучше еще подождем, чтобы снизить риск до минимально возможного уровня», - сказал Инфантино.

Ожидается, что большинство чемпионатов раньше июня точно не возобновятся.