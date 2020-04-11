Серия A: перерыв между сезонами может составить менее месяца

Ситуация с пандемией коронавируса в Италии улучшается, а с мая страна планирует постепенно снимать ограничения, в том числе спортивные.

Сообщается, что чемпионат может быть возобновлен в конце мая или первых числах июня, если тенденция уменьшения количества заболевших продолжит свою позитивную динамику.

Ожидается, что сезон в лучшем случае может быть закончен в августе, но долго откладывать старт чемпионата 2020/21 нельзя, потому что будущим летом планируется проведение Евро, и все сезоны должны быть закончены достаточно рано.

По этой причине новый сезон в Италии должен стартовать в сентябре - менее чем через месяц после завершения нынешнего первенства.

Проведение матчей с болельщиками в Италии даже не рассматривается минимум до осени, особенно в наиболее пострадавших регионах.