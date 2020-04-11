Серия A: перерыв между сезонами может составить менее месяца

В лучшем случае развития событий

  • 11.04.2020 15:10
  • 46 просмотров
  • 0 комментариев
Серия A: перерыв между сезонами может составить менее месяца

Ситуация с пандемией коронавируса в Италии улучшается, а с мая страна планирует постепенно снимать ограничения, в том числе спортивные.

Сообщается, что чемпионат может быть возобновлен в конце мая или первых числах июня, если тенденция уменьшения количества заболевших продолжит свою позитивную динамику.

Ожидается, что сезон в лучшем случае может быть закончен в августе, но долго откладывать старт чемпионата 2020/21 нельзя, потому что будущим летом планируется проведение Евро, и все сезоны должны быть закончены достаточно рано.

По этой причине новый сезон в Италии должен стартовать в сентябре - менее чем через месяц после завершения нынешнего первенства.

Проведение матчей с болельщиками в Италии даже не рассматривается минимум до осени, особенно в наиболее пострадавших регионах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности