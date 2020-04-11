ВИДЕО. Шевченко и Кака против Виери и Адриано. Миланское дерби 2004 года

В начале 21-го миланское дерби было, наверное, главным противостоянием в мире футбола. Предлагаем вам вспомнить матч между «Миланом» и «Интером» сезона 2003/2004, который получился очень горячим:
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Источник — YouTube
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