ВЕРБИЧ: «Если поступит хорошее предложение из топ-5 чемпионата – подумаю»

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился планами на продолжение карьеры.

«Мне очень нравится в «Динамо». Но если поступит хорошее предложение от клуба из топ-5 чемпионатов, то я, конечно, подумаю. Что касается конкуренции, то это всегда хорошо для футболистов. Ты гораздо больше покажешь на поле, работаешь еще сильнее. У нас хорошая конкуренция — де Пена, Пиварич, Цыганков могут сыграть на левом фланге», - сказал Вербич.

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