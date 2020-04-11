ВЕРБИЧ: «Если поступит хорошее предложение из топ-5 чемпионата – подумаю»

Один из лидеров «Динамо» порассуждал о возможном уходе из киевского клуба

  • 11.04.2020 09:29
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
ВЕРБИЧ: «Если поступит хорошее предложение из топ-5 чемпионата – подумаю»
© Динамомания. Беньямин Вербич

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился планами на продолжение карьеры.

«Мне очень нравится в «Динамо». Но если поступит хорошее предложение от клуба из топ-5 чемпионатов, то я, конечно, подумаю. Что касается конкуренции, то это всегда хорошо для футболистов. Ты гораздо больше покажешь на поле, работаешь еще сильнее. У нас хорошая конкуренция — де Пена, Пиварич, Цыганков могут сыграть на левом фланге», - сказал Вербич.

Ранее Вербич рассказал, как себя нужно вести во время пандемии коронавируса.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 11.04.2020 10:26
    +1
    Обращаюсь к Михайличенко...Обязательно выпускай на поле после карантина Цитаишвили.Если и дальше будеш слепым,то парень уйдет и останешся с калеками один на один.Не хочется больше писать потому что весь на нервах от такого динамо.Если ничего нельзя сделать то поменяйте название динамо на трудовые резервы.у меня все...
    Ссылка
    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 11.04.2020 10:26
    +1
    Обращаюсь к Михайличенко...Обязательно выпускай на поле после карантина Цитаишвили.Если и дальше будеш слепым,то парень уйдет и останешся с калеками один на один.Не хочется больше писать потому что весь на нервах от такого динамо.Если ничего нельзя сделать то поменяйте название динамо на трудовые резервы.у меня все...
    Ссылка
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