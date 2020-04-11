ВЕРБИЧ: «Если поступит хорошее предложение из топ-5 чемпионата – подумаю»

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился планами на продолжение карьеры.
«Мне очень нравится в «Динамо». Но если поступит хорошее предложение от клуба из топ-5 чемпионатов, то я, конечно, подумаю. Что касается конкуренции, то это всегда хорошо для футболистов. Ты гораздо больше покажешь на поле, работаешь еще сильнее. У нас хорошая конкуренция — де Пена, Пиварич, Цыганков могут сыграть на левом фланге», - сказал Вербич.
Ранее Вербич рассказал, как себя нужно вести во время пандемии коронавируса.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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