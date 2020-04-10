ВИДЕО. Game over. Ибрагимович показал сложный финт, превзойдя Погба

Шведский форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович показал сложный финт. Он легко отправил мяч в корзину, развернувшись к нему спиной. «Game over», – подписал швед свой пост.

Таким образом, Златан превзошел финт француза Поля Погба, который тот несколькими часами ранее выложил в Instagram. Погба ранее был партнером Златана, когда тот выступал за «Манчестер Юнайтед».