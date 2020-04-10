ВИДЕО. Game over. Ибрагимович показал сложный финт, превзойдя Погба

Шведский и французский футболисты устроили заочный баттл в Instagram

  • 10.04.2020 23:12
  • 572 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Game over. Ибрагимович показал сложный финт, превзойдя Погба
© Манчестер Юнайтед. Погба и Ибрагимович

Шведский форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович показал сложный финт. Он легко отправил мяч в корзину, развернувшись к нему спиной. «Game over», – подписал швед свой пост.

Таким образом, Златан превзошел финт француза Поля Погба, который тот несколькими часами ранее выложил в Instagram. Погба ранее был партнером Златана, когда тот выступал за «Манчестер Юнайтед».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@paulpogba Game over #zlatanvspogba

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 10.04.2020 23:19
    +1
    Какой же этот... решил, что "превзойдя"????
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 10.04.2020 23:19
    +1
    Какой же этот... решил, что "превзойдя"????
    Ссылка
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