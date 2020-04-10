Знаменитый британский наставник госпитализирован с коронавирусом

Кенни Далглиш завоевал много титулов с «Ливерпулем» как игрок и как тренер

  • 10.04.2020 22:42
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Знаменитый британский наставник госпитализирован с коронавирусом
© ФК Ливерпуль. Кенни Далглиш

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш получил положительный результат на коронавирус и находится в больнице. Далглиш был госпитализирован 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков.

69-летний бывший нападающий «Селтика» и сборной Шотландии регулярно проходил тестирование на коронавирус после поступления в больницу. «Неожиданно результат теста был положительным, но болезнь остается бессимптомной», – сказано в сообщении семьи Далглиш.

В заявлении отмечается: «Кенни хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить отличных сотрудников больницы, чья самоотверженность, храбрость и жертва должны быть в центре внимания нации в это необыкновенное время. До поступления в больницу сэр Кенни вместе со своей семьей решил добровольно самоизолироваться дольше, чем на рекомендованный период. Он призвал всех следовать указаниям правительства и экспертов в предстоящие дни и недели. Он с нетерпением ждет возможности вернуться домой в ближайшее время».

Далглиш выиграл с «Селтиком» титул шотландской лиги 4 раза, а затем перебрался в «Ливерпуль» в 1977 году. Там он выиграл 8 чемпионатов английской лиги в качестве игрока и тренера, а также три Кубка Европы (1977/78, 1980/81, 1983/84). Он также выиграл Премьер-лигу в качестве наставника «Блэкберн Роверс» в 1995 году. А в 2018 году получил рыцарский титул.

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Источник — BBC

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