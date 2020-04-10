КАРАВАЕВ: «Несколько раз просил футболку у Роналду, он не захотел меняться»

Оба матча квалификации Евро-2020 с Украиной португальцы провели неудачно

  • 10.04.2020 21:09
  • 1525 просмотров
  • 3 комментария
КАРАВАЕВ: «Несколько раз просил футболку у Роналду, он не захотел меняться»
© Instagram. Роналду и Караваев

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей коллекции футболок:

«Коллекция футболок? Когда мы играли с Португалией в квалификации Евро-2020, я часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду и просил футболку несколько раз. Оба матча его сборная не достигла хорошего результата, и, видимо, поэтому он не захотел меняться футболками.

У меня в коллекции есть футболка Чиро Иммобиле, обменялся, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Очень приятно было поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за «Фенербахче». Он выразил слова поддержки. Мне приятно слышать такое от знаменитого футболиста. Он общался со мной на равных, что меня очень поразило».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 10.04.2020 22:14
    -1
    nickst, 10.04.2020 21:10
    Бегает такой по флангу и кричит: ну Рон, ну дай футболку!
    Ну что тебе жалко что ли?!
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 21:25
    -4
    Каравай не дурак, просил не абы у кого из Португальцев, а у Криша. Видимо понимает что на этом обмене можно нехилый пиар устроить. Только обломилось
    Ссылка
    nickst
      nickst, 10.04.2020 21:10
    +4
    Бегает такой по флангу и кричит: ну Рон, ну дай футболку!
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    nickst
      nickst, 10.04.2020 21:10
    +4
    Бегает такой по флангу и кричит: ну Рон, ну дай футболку!
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