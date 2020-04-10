КАРАВАЕВ: «Несколько раз просил футболку у Роналду, он не захотел меняться»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей коллекции футболок:

«Коллекция футболок? Когда мы играли с Португалией в квалификации Евро-2020, я часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду и просил футболку несколько раз. Оба матча его сборная не достигла хорошего результата, и, видимо, поэтому он не захотел меняться футболками.

У меня в коллекции есть футболка Чиро Иммобиле, обменялся, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Очень приятно было поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за «Фенербахче». Он выразил слова поддержки. Мне приятно слышать такое от знаменитого футболиста. Он общался со мной на равных, что меня очень поразило».