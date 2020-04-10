Зидан хочет подписать в Реал защитника Лейпцига

Дайот Упамекано может перебраться в топ-клуб

  • 10.04.2020 20:19
  • 195 просмотров
  • 1 комментарий
Зидан хочет подписать в Реал защитника Лейпцига
© moosegazette. Дайот Упамекано

Мадридский «Реал» интересуется 21-летним защитником немецкого «Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайотом Упамекано.

По данным источника, в трансфере талантливого игрока заинтересован наставник «сливочных» Зинедин Зидан. 

Упамекано, которым также интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», он рассматривается в качестве первого запасного на место Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

Отметим, что в этом сезоне Упамекано провел за «Лейпциг» 29 матчей во всех турнирах.

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Источник — As.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Лемур Лемурыч
    online
      Лемур Лемурыч, 10.04.2020 20:57
    0
    Еще годика три и Лейпциг тоже будет ТОП клубом очень интересный футбол у ребят.
    Ссылка
    Лемур Лемурыч
    online
      Лемур Лемурыч, 10.04.2020 20:57
    0
    Еще годика три и Лейпциг тоже будет ТОП клубом очень интересный футбол у ребят.
    Ссылка
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