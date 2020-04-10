Зидан хочет подписать в Реал защитника Лейпцига

Мадридский «Реал» интересуется 21-летним защитником немецкого «Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайотом Упамекано.
По данным источника, в трансфере талантливого игрока заинтересован наставник «сливочных» Зинедин Зидан.
Упамекано, которым также интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», он рассматривается в качестве первого запасного на место Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.
Отметим, что в этом сезоне Упамекано провел за «Лейпциг» 29 матчей во всех турнирах.
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Источник — As.com
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