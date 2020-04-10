Тренер академии Шахтера: «Есть вариант возобновления чемпионата в июне»

Авраам Кампомар дал ответ на волнующий вопрос

  • 10.04.2020 19:54
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Тренер академии Шахтера: «Есть вариант возобновления чемпионата в июне»
© Футбол 1/2/3. Авраам Кампомар

Тренер академии донецкого «Шахтера» Авраам Кампомар рассказал о работе в условиях карантина.

«Все дети из академии «Шахтера» сейчас на карантине, но мы даем им задания через видео конференции. Каждый день проводятся лекции от тренера. Отдельно один час, три раза в неделю занимается тренер по физподготовке. Надеемся, что все скоро закончится и мы сможем вернуться к нашей обычной работе.

В ДЮФЛ осталось доиграть 9 матчей для молодежных команд, от U-14 до U-17. В U-19 осталось доиграть 7 матчей, а в U-21 9 матчей. В детском футболе есть варианты, как и полной остановки чемпионата, так и возобновления чемпионата в июне. Посмотрим, как это будет на практике», - сказал Кампомар.

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Источник — Футбол 1/2/3

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