Йёль АБУ ХАННА: «Скрипник просил не слушать критиков, а верить в него»

Защитник «Зари» – о главном тренере

  • 10.04.2020 18:19
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Йёль АБУ ХАННА: «Скрипник просил не слушать критиков, а верить в него»
© Профутбол. Йёль Абу Ханна

Защитник «Зари» Йоэль Абу Ханна рассказал о критике команды в начале сезона и работе главного тренера Виктора Скрипника. 

«Он посмотрел на игроков и сказал, что мы можем играть ромбом в центре поля. В начале сезона нас много критиковали. Говорили, что эта система нам не подходит, стоит сменить стиль игры. 

Когда мы играли матчи квалификации ЛЕ, говорили, что мы забиваем только один гол, способны побеждать только команды, у которых игроки получили красные карточки. Звучали и другие вещи. 

Но Скрипник все время верил в нас. Он был уверен, что мы сможем добиться успеха с этой схемой. Наш тренер придерживался одной линии и не бросался в разные стороны. Он дал нам уверенность, просил не слушать критиков, а верить в него и в эту систему игры. Тогда нам удастся чего-то достичь. 

Мы приняли это и выполняли все, как он говорил. После двух матчей против «Эспаньола» в ЛЕ и ничьей с «Динамо» все увидели, на что мы способны. Теперь точно можно сказать, что мы все делали правильно», – сказал Абу Ханна.

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Источник — Трибуна

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