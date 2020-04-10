МЯКУШКО: «Если сезон будет доигран, сокращений по зарплате не будет»

Украинский полузащитник испанского «Алькоркона» Сергей Мякушко прокомментировал возможное сокращение зарплаты в связи с карантином.

«Вопрос о понижении зарплат в клубе обсуждается. Еще конкретного решения нет. Все зависит от того, будут ли доигрывать сезон. Сейчас, по планам, он будет доигран. В таком случае сокращений по зарплате не будет. У нас есть цель выйти в Ла Лигу. Тренируемся с командой онлайн через приложение. На улицу выйти нельзя, разве что в магазин», - сказал Мякушко.

По состоянию на 10 апреля, в Испании зафиксировано 157 тысяч случае коронавируса. Почти 16 тысяч больных скончались, более 55 тысяч выздоровели.