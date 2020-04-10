Самые популярные комментаторы готовы провести совместный стрим

Во время стрима Виктора Вацко с Дмитрием Джулаем комментаторы заявили, что могут выйти в эфир вместе со своим коллегой Денисом Босянком. Правда, для этого они попросили зрителей собрать 7 тысяч лайков.



Не так уже и много, чтобы увидеть стрим с участием такого трио.

https://www.youtube.com/watch?v=afz-R3SPcDM