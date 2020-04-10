Легенда НБА может стать президентом футбольного клуба Лион

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подыскивает себе преемника

  • 10.04.2020 15:29
  • 279 просмотров
  • 0 комментариев
Легенда НБА может стать президентом футбольного клуба Лион
© sofoot.com. Жан-Мишель Ола и Тони Паркер

71-летний президент «Лиона» Жан-Мишель Ола назвал экс-разыгрывающего сборной Франции и клубов НБА «Сан-Антонио Сперс» и «Шарлот Хорнетс» Тони Паркера своим возможным преемником на посту президента клуба.

Сам Паркер посчитал за честь такое решение Ола.

«Для меня большая честь, что Жан-Мишель рассматривает мою кандидатуру на этот пост. Я знаю, мне необходимо многому научиться. Но если однажды он попросит меня вступить в должность, нельзя будет ответить отказом».

Жан-Мишель Ола планирует передать полномочия президента Паркеру по окончании сезона 2022/2023. Отметим что Паркер является владельцем баскетбольного клуба АСВЕЛ, который базируется в Лионе, а также женской команды «Лиона». Тони Паркер является давним другом Жана-Мишеля Ола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности