Легенда НБА может стать президентом футбольного клуба Лион

71-летний президент «Лиона» Жан-Мишель Ола назвал экс-разыгрывающего сборной Франции и клубов НБА «Сан-Антонио Сперс» и «Шарлот Хорнетс» Тони Паркера своим возможным преемником на посту президента клуба.

Сам Паркер посчитал за честь такое решение Ола.

«Для меня большая честь, что Жан-Мишель рассматривает мою кандидатуру на этот пост. Я знаю, мне необходимо многому научиться. Но если однажды он попросит меня вступить в должность, нельзя будет ответить отказом».

Жан-Мишель Ола планирует передать полномочия президента Паркеру по окончании сезона 2022/2023. Отметим что Паркер является владельцем баскетбольного клуба АСВЕЛ, который базируется в Лионе, а также женской команды «Лиона». Тони Паркер является давним другом Жана-Мишеля Ола.