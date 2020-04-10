ВИДЕО. Перейдет ли Эрлинг Холанд в топ-клуб АПЛ?

В этом видео эксперты из Англии обсудят возможность перехода в клубы Английской Премьер Лиги Эрлинга Холанда. Этот игрок уже удивил многих болельщиков футбола, сначала в австрийском «РБ Зальцбург», затем в «Боруссии» Дортмунд, где он за короткий промежуток времени побил множество рекордов. В клубе АПЛ Эрлинг мог оказаться еще этой зимой, ведь он выбирал между МЮ и Дортмундом, но несмотря на то, что АПЛ в наши дни является своего рода футбольной Меккой, молодой талант сделал выбор в пользу немецкого клуба. Попробуем выяснить почему и стоит ли ждать Холанда в АПЛ в будущем.

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