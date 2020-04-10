ВИДЕО. Перейдет ли Эрлинг Холанд в топ-клуб АПЛ?

В этом видео эксперты из Англии обсудят возможность перехода в клубы Английской Премьер Лиги Эрлинга Холанда. Этот игрок уже удивил многих болельщиков футбола, сначала в австрийском «РБ Зальцбург», затем в «Боруссии» Дортмунд, где он за короткий промежуток времени побил множество рекордов. В клубе АПЛ Эрлинг мог оказаться еще этой зимой, ведь он выбирал между МЮ и Дортмундом, но несмотря на то, что АПЛ в наши дни является своего рода футбольной Меккой, молодой талант сделал выбор в пользу немецкого клуба. Попробуем выяснить почему и стоит ли ждать Холанда в АПЛ в будущем.
Подписывайтесь на канал Sport.ua в Youtube, чтобы не пропустить новые видео!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.