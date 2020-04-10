ВИДЕО. Перейдет ли Эрлинг Холанд в топ-клуб АПЛ?

Молодой форвард уже стал звездой Бундеслиги и вскоре может сменить клуб

  • 10.04.2020 12:20
  • 197 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Перейдет ли Эрлинг Холанд в топ-клуб АПЛ?

В этом видео эксперты из Англии обсудят возможность перехода в клубы Английской Премьер Лиги Эрлинга Холанда. Этот игрок уже удивил многих болельщиков футбола, сначала в австрийском «РБ Зальцбург», затем в «Боруссии» Дортмунд, где он за короткий промежуток времени побил множество рекордов. В клубе АПЛ Эрлинг мог оказаться еще этой зимой, ведь он выбирал между МЮ и Дортмундом, но несмотря на то, что АПЛ в наши дни является своего рода футбольной Меккой, молодой талант сделал выбор в пользу немецкого клуба. Попробуем выяснить почему и стоит ли ждать Холанда в АПЛ в будущем.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.04.2020 12:38
    0
    О каких 200 млн они говорят? Если сумма отступных уже зимой будет 80 млн
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.04.2020 12:38
    0
    О каких 200 млн они говорят? Если сумма отступных уже зимой будет 80 млн
    Ссылка
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