Жена Малиновского — о Бергамо: «Людей нет, машин практически тоже»

Роксана Малиновская была вынуждена посетить педиатра с ребенком

  • 10.04.2020 11:15
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Жена Малиновского — о Бергамо: «Людей нет, машин практически тоже»
© Instagram. Роксана Малиновская

Роксана Малиновская, жена 26-летнего украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского, рассказала о визите с ребенком к врачу в Бергамо.

«Вышли к врачу и назад, в этой маске невозможно дышать, в горку идти сложно (речь идет о защитной маске с клапаном — прим. ред.). Людей нет, машин практически тоже. Мне было очень странно идти по асфальту.

У нас педиатры принимают отдельно, это не общая больница, больных деток сейчас вообще не принимают. Мы были одни, врачи все в экипировке по полной программе», — написала Роксана в Instagram.

Бергамо — один из самых пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 городов Италии. По состоянию на 11:00 10-го апреля, в Италии зафиксировано более 143-х тысяч случаев заражения. Более 18-ти тысяч пациентов скончались.

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Источник — Instagram

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