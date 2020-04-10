ТаТоТаке. Баласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб

Динамо, Шахтер, Заря и многое другое - Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на ваши вопросы, рассказывают о себе и запускают интересный квиз.

01:43 - Игроки Динамо, от которых стоит избавиться этим летом

04:26 - Сравниваем показатели Зари при Скрипнике и Вернидубе

05:42 - Трубин реально может стать топ-голкипером

07:33 - За какие места в АПЛ боролись бы Шахтер и Динамо

09:07 - Кто такой раумдойтер

11:41 - Стадионы, которые больше всего нас поразили

15:19 - Спиваковский рассказывает, как ищет игроков для клубов УПЛ

17:37 - Как Спиваковский попал в театр

19:38 - Загадка для зрителей ТаТоТаке от нашего подписчика