ТаТоТаке. Баласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб

Новый выпуск футбольной программы

  • 10.04.2020 10:07
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ТаТоТаке. Баласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб
© ТаТоТаке

Динамо, Шахтер, Заря и многое другое - Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на ваши вопросы, рассказывают о себе и запускают интересный квиз.

01:43 - Игроки Динамо, от которых стоит избавиться этим летом
04:26 - Сравниваем показатели Зари при Скрипнике и Вернидубе
05:42 - Трубин реально может стать топ-голкипером
07:33 - За какие места в АПЛ боролись бы Шахтер и Динамо
09:07 - Кто такой раумдойтер
11:41 - Стадионы, которые больше всего нас поразили
15:19 - Спиваковский рассказывает, как ищет игроков для клубов УПЛ
17:37 - Как Спиваковский попал в театр
19:38 - Загадка для зрителей ТаТоТаке от нашего подписчика

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Источник — ТаТоТаке

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