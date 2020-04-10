ТаТоТаке. Баласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб

Динамо, Шахтер, Заря и многое другое - Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на ваши вопросы, рассказывают о себе и запускают интересный квиз.
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Источник — ТаТоТаке
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