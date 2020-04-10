Павел РЕБЕНОК: «Будем побеждать — еврокубки никуда не денутся»

34-летний украинский полузащитник «Ворсклы» Павел Ребенок надеется, что полтавской команде удастся пробиться в еврокубковую зону, если чемпионат будет доигран.

— До какого года рассчитан твой нынешний контракт с «Ворсклой»?

— До лета текущего.

— Продление соглашения не обговаривалось?

— Нет, поскольку нынешняя ситуация с пандемией коронавируса приостановила не только мое общение с руководством клуба… Но я надеюсь, что еще послужу полтавской команде.

— Можешь выделить три самых запоминающихся матча в составе «Ворсклы»?

— На первое место я бы поставил поединок плей-офф раунда Лиги Европы против бухарестского «Динамо», когда «Ворскла» выиграла на выезде — 3:2 и пробилась в групповой раунд турнира. Также я бы отметил матч против лондонского «Арсенала» в группе ЛЕ сезона-2018/2019 (2:4) и встречу с «Зарей» в мае 2018-го (2:0), когда в очной игре против луганчан мы завоевали бронзовые медали чемпионата.

Очень хочется верить, что в будущем подобных поединков с участием «Ворсклы» будет намного больше. Мне бы очень хотелось, чтобы наш клуб стал стабильным не только в Украине, но и на международной арене.

— Если нынешний чемпионат удастся доиграть, «Ворскла» планирует пробиться в еврокубковую зону?

— Это лучше спросить у руководства клуба, задача же футболистов и команды в целом выходить на каждый матч и стараться побеждать. Если так и будет, то еврокубки от нас никуда не денутся (улыбается).