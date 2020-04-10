Дмитрий СЕЛЮК: «На продаже Бенито и Гогуа Тамбов заработал €1 миллион»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о переходе 21-летнего нигерийского форварда Бенито из «Тамбова» в киевское «Динамо» минувшей зимой.

«Не могу не вспомнить историю с Бенито. По каким-то левым причинам в «Луче», с которым хотел сотрудничать, не выпускали нигерийца. Сейчас полузащитник в киевском «Динамо» (подписал контракт в феврале — прим. ред.). Все футболисты, которых привозил в Беларусь, находятся в серьезных клубах.

У «Тамбова» был маленький бюджет, там тоже было, по-моему, пять или шесть моих футболистов. Три месяца поиграл — и ЦСКА забрал Седрика Гогуа, Бенито в Киев пошел. Всех разобрали. Получилось, что «Тамбов» в порядке, не на вылете, и финансово все хорошо – только на продаже моих двух футболистов заработали почти миллион евро. К чему это говорю? Это и есть правильное сотрудничество в футбольной сфере», — отметил Селюк.