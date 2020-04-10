Дмитрий СЕЛЮК: «На продаже Бенито и Гогуа Тамбов заработал €1 миллион»

Нигерийский форвард перешел в киевское «Динамо»

  • 10.04.2020 08:52
  • 400 просмотров
  • 0 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «На продаже Бенито и Гогуа Тамбов заработал €1 миллион»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о переходе 21-летнего нигерийского форварда Бенито из «Тамбова» в киевское «Динамо» минувшей зимой.

«Не могу не вспомнить историю с Бенито. По каким-то левым причинам в «Луче», с которым хотел сотрудничать, не выпускали нигерийца. Сейчас полузащитник в киевском «Динамо» (подписал контракт в феврале — прим. ред.). Все футболисты, которых привозил в Беларусь, находятся в серьезных клубах.

У «Тамбова» был маленький бюджет, там тоже было, по-моему, пять или шесть моих футболистов. Три месяца поиграл — и ЦСКА забрал Седрика Гогуа, Бенито в Киев пошел. Всех разобрали. Получилось, что «Тамбов» в порядке, не на вылете, и финансово все хорошо – только на продаже моих двух футболистов заработали почти миллион евро. К чему это говорю? Это и есть правильное сотрудничество в футбольной сфере», — отметил Селюк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности