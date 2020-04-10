Павел РЕБЕНОК: «Есть много примеров, когда футболисты играли до 40 лет»

34-летний украинский полузащитник Павел Ребенок рассказал, чем занимается на карантине, и заявил, что еще не наигрался в футбол.

— Как дела на карантине?

— Все нормально. Правда, из-за жестких ограничений на пробежки встаю очень рано. Приходится быстро бегать, чтобы полиция не поймала (улыбается).

— Бегаешь в маске?

— Она в кармане, как и паспорт.

— Сейчас в чемпионате вынужденный перерыв. Для тебя, как и для других футболистов, чей возраст приближается к 35-ти, время убегает, или ты об этом не думаешь?

— Я об этом не думаю после 30-ти. В таком возрасте главное — здоровье. Есть очень много примеров, когда футболисты играли до 40. Важно, как ты себя чувствуешь, а не сколько тебе лет по паспорту.

— Из твоих слов можно понять, что ты еще не наигрался?

— Однозначно. Я полон сил и желания помогать своему родному клубу, каковым считаю «Ворсклу».