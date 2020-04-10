Павел РЕБЕНОК: «Есть много примеров, когда футболисты играли до 40 лет»

34-летний украинский хавбек «Ворсклы» еще не наигрался

  • 10.04.2020 08:34
  • 425 просмотров
  • 1 комментарий
Павел РЕБЕНОК: «Есть много примеров, когда футболисты играли до 40 лет»
© ФК Ворскла. Павел Ребенок

34-летний украинский полузащитник Павел Ребенок рассказал, чем занимается на карантине, и заявил, что еще не наигрался в футбол.

— Как дела на карантине?
— Все нормально. Правда, из-за жестких ограничений на пробежки встаю очень рано. Приходится быстро бегать, чтобы полиция не поймала (улыбается).

— Бегаешь в маске?
— Она в кармане, как и паспорт.

— Сейчас в чемпионате вынужденный перерыв. Для тебя, как и для других футболистов, чей возраст приближается к 35-ти, время убегает, или ты об этом не думаешь?
— Я об этом не думаю после 30-ти. В таком возрасте главное — здоровье. Есть очень много примеров, когда футболисты играли до 40. Важно, как ты себя чувствуешь, а не сколько тебе лет по паспорту.

— Из твоих слов можно понять, что ты еще не наигрался?
— Однозначно. Я полон сил и желания помогать своему родному клубу, каковым считаю «Ворсклу».

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    dima_zp
    online
      dima_zp, 10.04.2020 09:01
    +1
    Привет из Покрова, здоровья и удачи
    Ссылка
    dima_zp
    online
      dima_zp, 10.04.2020 09:01
    +1
    Привет из Покрова, здоровья и удачи
    Ссылка
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