НЕЙМАР: «Я живу, чтобы быть счастливым»

28-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар оригинально поздравил с 50-летием Chorão (Плаксу — прим. ред.), бывшего вокалиста известной бразильской группы «Charlie Brown Jr.».
«Величайшее искусство — найти свой путь... Я живу, чтобы быть счастливым, я не живу, чтобы быть обычным», — написал Неймар строчку из песни «Charlie Brown Jr.» в Instagram.
Группа «Charlie Brown Jr.» выступала с 1992-го по 2013-й годы.
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Источник — Instagram
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