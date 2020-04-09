ФОТО 18+. Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд порадовала подписчиков своего инстаграма фотографией, на которой она позирует полностью обнаженной со спины.

Для поклонников 34-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь она и раньше частенько баловала фанов откровенными фото в купальниках. А в 2008 году теннисистка снялась для журнала Playboy.

Отметим, что Харклроуд за времена своей карьеры входила в топ-40 одиночного рейтинга, победив на восьми турнирах ITF, а по юниорам даже выиграла парный разряд на Уимблдоне.