ФОТО 18+. Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд порадовала подписчиков своего инстаграма фотографией, на которой она позирует полностью обнаженной со спины.
Для поклонников 34-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь она и раньше частенько баловала фанов откровенными фото в купальниках. А в 2008 году теннисистка снялась для журнала Playboy.
Отметим, что Харклроуд за времена своей карьеры входила в топ-40 одиночного рейтинга, победив на восьми турнирах ITF, а по юниорам даже выиграла парный разряд на Уимблдоне.
Источник — Instagram
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