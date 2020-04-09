ФОТО 18+. Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной

Американка Эшли Харклроуд даже после завершения карьеры не дает забывать о себе

  • 09.04.2020 18:30
  • 2441 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО 18+. Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной
© Инстаграм Эшли Харклроуд

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд порадовала подписчиков своего инстаграма фотографией, на которой она позирует полностью обнаженной со спины.

Для поклонников 34-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь она и раньше частенько баловала фанов откровенными фото в купальниках. А в 2008 году теннисистка снялась для журнала Playboy.

Отметим, что Харклроуд за времена своей карьеры входила в топ-40 одиночного рейтинга, победив на восьми турнирах ITF, а по юниорам даже выиграла парный разряд на Уимблдоне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Been saving money on clothes... #quarentinelife 📸 @nino_rakichevich

Публикация от Ashley Harkleroad (@ashleyharkleroad)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.04.2020 19:22
    0
    Как дочурка с аватарки оценила?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.04.2020 19:01
    0
    Собака схвалює
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 09.04.2020 18:52
    0
    ManUtd, 09.04.2020 18:45
    Даже собака при#ерела от происходящего
    А я - от заголовка!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 09.04.2020 18:45
    +1
    Даже собака при#ерела от происходящего
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 09.04.2020 18:45
    +1
    Даже собака при#ерела от происходящего
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.04.2020 19:22
    0
    Как дочурка с аватарки оценила?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.04.2020 19:01
    0
    Собака схвалює
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 09.04.2020 18:52
    0
    ManUtd, 09.04.2020 18:45
    Даже собака при#ерела от происходящего
    А я - от заголовка!
    Ссылка
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