Александр БАБИЧ: «Можно доиграть чемпионат даже без зрителей»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич надеется, что чемпионат Украины будет доигран, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
«Я сторонник того, чтобы доиграть, чтобы все решилось по спортивному принципу. Можно доиграть даже без зрителей. Как это будет... Я верю в то, что со временем карантин все-таки закончится, и мы сумеем доиграть», — отметил Бабич.
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Источник — ТК Футбол
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