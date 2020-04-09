Александр БАБИЧ: «Можно доиграть чемпионат даже без зрителей»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич надеется, что чемпионат Украины будет доигран, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я сторонник того, чтобы доиграть, чтобы все решилось по спортивному принципу. Можно доиграть даже без зрителей. Как это будет... Я верю в то, что со временем карантин все-таки закончится, и мы сумеем доиграть», — отметил Бабич.