Хацкевич согласился на сокращение зарплаты из-за коронавируса

После обсуждения с руководством клуба футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о том, что они готовы пойти на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и до возобновления тренировочного процесса руководство, тренеры и игроки будут получать на 20% меньше.

«После беседы с руководством и игроки, и тренерский штаб легко пошли на такой шаг. Заставлять никого не пришлось. Главное, чтобы все были здоровы», — отметил главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич.

Хацкевич возглавляет «Ротор» с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского «Динамо».