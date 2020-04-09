Хацкевич согласился на сокращение зарплаты из-за коронавируса

Футболисты и тренерский штаб «Ротора» будут зарабатывать на 20% меньше

  • 09.04.2020 17:27
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Хацкевич согласился на сокращение зарплаты из-за коронавируса
© ФК Ротор. Александр Хацкевич (слева)

После обсуждения с руководством клуба футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о том, что они готовы пойти на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и до возобновления тренировочного процесса руководство, тренеры и игроки будут получать на 20% меньше.

«После беседы с руководством и игроки, и тренерский штаб легко пошли на такой шаг. Заставлять никого не пришлось. Главное, чтобы все были здоровы», — отметил главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич.

Хацкевич возглавляет «Ротор» с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского «Динамо».

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Источник — ФК Ротор

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