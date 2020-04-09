Олег САЛЕНКО: «Сымитировал сотрясение мозга, чтобы не загребли в армию»

Футболист прибегнул к хитрости, выступая за питерский «Зенит»

  • 09.04.2020 15:54
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Олег САЛЕНКО: «Сымитировал сотрясение мозга, чтобы не загребли в армию»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

50-летний экс-форвард питерского «Зенита» и киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал, почему ему пришлось имитировать сотрясение мозга в матче за российский клуб.

«Сейчас уже, наверное, можно открыть маленький секрет. В последнем матче за «Зенит» в Москве я сымитировал сотрясение мозга за пять минут до конца игры — только бы меня в армию сразу из манежа не загребли. С таким диагнозом на полгода отсрочку от призыва давали. Три дня я честно провалялся в больнице имени Склифосовского. Федорыч с двумя генералами приходили, увещевали, но я для себя уже все решил. Не думаю, что Садырин сильно тогда обиделся – иначе не взял бы впоследствии на ЧМ-1994», — рассказал Саленко.

Саленко выступал за «Зенит» с 1985-го по 1988-й годы, после чего перешел в киевское «Динамо».

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Источник — Чемпионат

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