Артем КРАВЕЦ: «Дубль Валенсии — самый важный момент в карьере»

Экс-форвард киевского «Динамо» поделился воспоминаниями о поединке Кубка УЕФА в 2009-м году

  • 09.04.2020 14:46
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  • 1 комментарий
Артем КРАВЕЦ: «Дубль Валенсии — самый важный момент в карьере»
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец (слева)

30-летний бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец считает дубль в ворота «Валенсии» в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА (2:2) сезона 2008/2009 самым важным моментом в карьере.

Кравец отличился на 34-й и 74-й минутах, позволив «Динамо» выйти в 1/8 финала турнира благодаря ничьей 1:1 в домашнем поединке.

«Рад, что это вызывало у людей такие эмоции. В тот день не осознавал этого. Это самый важный момент в моей карьере. Но я не вспоминаю о нем каждый день. Когда люди говорят «спасибо», это приятно. Делал это для них в том числе. Но звездной болезни после этого не было. Воспитание не позволяет, и я всегда стремился к чему-то большему.

Каждый человек должен задать себе вопрос: «Почему в Европе так не происходит?» Там футболист сегодня зарабатывает 500 евро, завтра 15 тысяч и не хочет остановиться на 15-ти, а заработать сотни тысяч. Есть разные случаи, но, в основном, все стремятся к большему. Нужно ответить на вопрос, действительно ли так любишь футбол? Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе. Ты должен стремиться к нереальным высотам. Тогда не будет кружиться голова, что ты забил пару голов или подписал какой-то контракт. Будешь понимать — это только первый шаг на пути к цели», — отметил Кравец.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 09.04.2020 15:41
    0
    Согласен, тогда казалось что это первый шаг в карьере нового Шевченко. Но к сожалению оказалось что последний.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 09.04.2020 15:41
    0
    Согласен, тогда казалось что это первый шаг в карьере нового Шевченко. Но к сожалению оказалось что последний.
    Ссылка
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