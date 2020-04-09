Артем КРАВЕЦ: «Дубль Валенсии — самый важный момент в карьере»

30-летний бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец считает дубль в ворота «Валенсии» в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА (2:2) сезона 2008/2009 самым важным моментом в карьере.

Кравец отличился на 34-й и 74-й минутах, позволив «Динамо» выйти в 1/8 финала турнира благодаря ничьей 1:1 в домашнем поединке.

«Рад, что это вызывало у людей такие эмоции. В тот день не осознавал этого. Это самый важный момент в моей карьере. Но я не вспоминаю о нем каждый день. Когда люди говорят «спасибо», это приятно. Делал это для них в том числе. Но звездной болезни после этого не было. Воспитание не позволяет, и я всегда стремился к чему-то большему.

Каждый человек должен задать себе вопрос: «Почему в Европе так не происходит?» Там футболист сегодня зарабатывает 500 евро, завтра 15 тысяч и не хочет остановиться на 15-ти, а заработать сотни тысяч. Есть разные случаи, но, в основном, все стремятся к большему. Нужно ответить на вопрос, действительно ли так любишь футбол? Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе. Ты должен стремиться к нереальным высотам. Тогда не будет кружиться голова, что ты забил пару голов или подписал какой-то контракт. Будешь понимать — это только первый шаг на пути к цели», — отметил Кравец.