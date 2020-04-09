ВИДЕО. Как Воробей забивал лондонскому Арсеналу

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей отметился забитым мячом в выездном поединке Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (2:3) в сезоне 2000/2001.
Воробей сделал счет 2:0 в пользу «горняков» на 29-й минуте встречи. В итоге, «Шахтер» проиграл «Арсеналу» 2:3.
Стоит отметить, что это был первый сезон Лиги чемпионов в истории донецкого «Шахтера».
🔥 Какая комбинация, какой #GoalOfTheDay! ⚽ Гол @andreyvorobey_official лондонскому «Арсеналу» в первой для «Шахтера» Лиге чемпионов в 2000 году 💥 ⠀ 🔥 What a move, what a #GoalOfTheDay! ⚽ @andreyvorobey_official's goal vs London-based Arsenal in Shakhtar’s first @ChampionsLeague campaign back in 2000 💥 ⠀ 🔥 Яка комбінація, який #GoalOfTheDay! ⚽ Гол @andreyvorobey_official лондонському «Арсеналу» в першій для «Шахтаря» Лізі чемпіонів 2000 року 💥 ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #UCL #ЛигаЧемпионов #ЛучшиеГолы #BestGoals #Арсенал #Arsenal #Воробей #Vorobei #ShakhtarArsenal #ШахтерАрсенал
Источник — Instagram
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