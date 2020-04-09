ВИДЕО. Как Воробей забивал лондонскому Арсеналу

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей отметился забитым мячом в выездном поединке Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (2:3) в сезоне 2000/2001.

Воробей сделал счет 2:0 в пользу «горняков» на 29-й минуте встречи. В итоге, «Шахтер» проиграл «Арсеналу» 2:3.

Стоит отметить, что это был первый сезон Лиги чемпионов в истории донецкого «Шахтера».