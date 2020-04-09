ФОТО. Малиновского подстригла жена. Справилась отлично

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вместе со своей семьей соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Так как услуги парикмахеров временно недоступны, подстригать Малиновского пришлось его жене Роксане. Со своей задачей она справилась отлично.

«Для первого раза ничего… Если что, я не парикмахер», — написала Роксана в Instagram, похваставшись плодами своего труда.

По состоянию на 14:00 9-го апреля, в Италии зафиксировано почти 140 тысяч зараженных. Более 17-ти тысяч пациентов скончались.