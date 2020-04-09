Рейтинг ФИФА. Украина удерживает место в топ-25

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Футбольный орган отметил, что в рейтинге практически нет изменений, в связи с отсутствием матчей команд из-за пандемии коронавируса.
Сборная Украины в этом рейтингу по-прежнему занимает 24-е место имея в активе 1537 баллов. В рейтинге УЕФА Украина занимает 15-ю позицию.
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - четырнадцатый, Австрия - двадцать шестой.
Рейтинг ФИФА на 09.04.2020
1. Бельгия - 1765
2. Франция - 1733
3. Бразилия - 1712
4. Англия - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватия - 1642
7. Португалия - 1639
8. Испания - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбия - 1622
...
24. УКРАИНА - 1537
Источник — Sport.ua
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