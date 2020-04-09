Рейтинг ФИФА. Украина удерживает место в топ-25

Мировой рейтинг остается без изменений в связи с отсутствием матчей

  • 09.04.2020 12:44
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Рейтинг ФИФА. Украина удерживает место в топ-25
© ffu.ua

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Футбольный орган отметил, что в рейтинге практически нет изменений, в связи с отсутствием матчей команд из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины в этом рейтингу по-прежнему занимает 24-е место имея в активе 1537 баллов. В рейтинге УЕФА Украина занимает 15-ю позицию.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - четырнадцатый, Австрия - двадцать шестой.

Рейтинг ФИФА на 09.04.2020

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватия - 1642

7. Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622

...

24. УКРАИНА - 1537

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Источник — Sport.ua

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