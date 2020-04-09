Андрія Пятов та Олександр Караваєв зустрінуться з вболівальниками онлайн

10 квітня об 11:30 в межах проекту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch та Української асоціації футболу, відбудеться зустріч з гравцями національної збірної команди України з футболу. Першими гостями ефіру стануть Андрій Пятов та Олександр Караваєв. Пряма трансляція на YouTube-каналі УАФ (https://www.youtube.com/watch?v=h7RcKfGpuz8&feature=youtu.be)

Як футболісти підтримують спортивну форму під час карантину? Чим займаються в період «вимушеного міжсезоння»? Що радять вболівальникам? Та як планують готуватися до Євро наступного року?

Відповіді на ці та багато інших питань в проекті «Breakfast with Champions».

Глядачі можуть брати активну участь в ефірі, надсилаючи свої запитання, побажання та розповідаючи про свій досвід підтримки форми в умовах карантину.

Модератор заходу - прес-аташе національної збірної команди України з футболу Олександр Гливинський.