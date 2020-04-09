Андрія Пятов та Олександр Караваєв зустрінуться з вболівальниками онлайн

Гравці збірної зустрінуться в проекті «Breakfast with Champions»

  • 09.04.2020 12:24
  • 1 просмотр
  • 0 комментариев
Андрія Пятов та Олександр Караваєв зустрінуться з вболівальниками онлайн

10 квітня об 11:30 в межах проекту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch та Української асоціації футболу, відбудеться зустріч з гравцями національної збірної команди України з футболу. Першими гостями ефіру стануть Андрій Пятов та Олександр Караваєв. Пряма трансляція на YouTube-каналі УАФ (https://www.youtube.com/watch?v=h7RcKfGpuz8&feature=youtu.be)

Як футболісти підтримують спортивну форму під час карантину? Чим займаються в період «вимушеного міжсезоння»? Що радять вболівальникам? Та як планують готуватися до Євро наступного року?

Відповіді на ці та багато інших питань в проекті «Breakfast with Champions».

Глядачі можуть брати активну участь в ефірі, надсилаючи свої запитання, побажання та розповідаючи про свій досвід підтримки форми в умовах карантину.

Модератор заходу - прес-аташе національної збірної команди України з футболу Олександр Гливинський.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности