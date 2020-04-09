НАГОРНЯК: «В 2002-м году из-за SARS в Китае полтора месяца был карантин»

Наставник юношеской сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк рассказывает о том, как пережил эпидемию SARS.

- Что это было?

- В 2001-2003 годах я играл в Китае за команду «Шаньдун Лунэн» из города Цзинань. В ноябре 2002-го недалеко от Пекина началась эпидемия SARS - тяжёлый острый респираторный синдром. По следствием этого чемпионат прервали. Суммарно карантин длился где-то полтора месяца, еще некоторое время происходила подготовка к возобновлению сезона. В целом пауза в чемпионате длилась чуть меньше двух месяцев.

- Что пришлось вытерпеть?

- Когда все началось, я успел самолетом отправить семью в Украине. В общем воздушное сообщение не перекрывали, а ограничили; первые две недели карантина самолеты почти не летали, потом все понемногу возобновилось. Сообщение между городами и провинциями тоже не перекрывали, однако ввели меры: допустим, въезжаешь на машине в какой-то населенный пункт, у тебя меряют температуру. По жилью в моей команде был такой принцип: китайцы жили на базе, иностранцев селили или в гостинице, или на квартирах. Я жил на квартире, однако мой дом был где-то в 100 метрах от нашей тренировочной базы. Поэтому первые две недели карантина питался именно там. Со временем нам разрешили выходить в город. В целом психологическая атмосфера была не очень хорошая, впрочем, гораздо легче, чем сегодня.

- Как проводили свободное время?

- Самое главное, что у нас не прерывались тренировки. Причем настоящие - всей командой, а не группами футболистов. А вечера проводили так: я тесно общался еще с тремя иностранцами, мы собирались у кого-то на квартире, играли, например, в карты, а ужин заказывали в ресторане. Заказывали так: с нами постоянно был местный таксист, мы взяли из ресторана меню, показывали ему пальцем, что нам купить, он ехал и привозил, а мы расплачивались. Стоило это копейки.

- О том, что запомнилось ...

- Китайцы - очень дисциплинированный народ. Им сказали - нельзя, они и выполняли. Нам, иностранцам, не запрещали ничего, а «настойчиво просили» - очень вежливо. Запомнилось, как выходишь в город или в супермаркет, и везде пусто, хотя при нормальных условиях все напоминало муравейник.