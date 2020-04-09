НАГОРНЯК: «В 2002-м году из-за SARS в Китае полтора месяца был карантин»

Известный в прошлом футболист вспомнил эпидемию SARS

  • 09.04.2020 11:35
  • 292 просмотра
  • 0 комментариев
НАГОРНЯК: «В 2002-м году из-за SARS в Китае полтора месяца был карантин»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Наставник юношеской сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк рассказывает о том, как пережил эпидемию SARS.

- Что это было?
- В 2001-2003 годах я играл в Китае за команду «Шаньдун Лунэн» из города Цзинань. В ноябре 2002-го недалеко от Пекина началась эпидемия SARS - тяжёлый острый респираторный синдром. По следствием этого чемпионат прервали. Суммарно карантин длился где-то полтора месяца, еще некоторое время происходила подготовка к возобновлению сезона. В целом пауза в чемпионате длилась чуть меньше двух месяцев.

- Что пришлось вытерпеть?
- Когда все началось, я успел самолетом отправить семью в Украине. В общем воздушное сообщение не перекрывали, а ограничили; первые две недели карантина самолеты почти не летали, потом все понемногу возобновилось. Сообщение между городами и провинциями тоже не перекрывали, однако ввели меры: допустим, въезжаешь на машине в какой-то населенный пункт, у тебя меряют температуру. По жилью в моей команде был такой принцип: китайцы жили на базе, иностранцев селили или в гостинице, или на квартирах. Я жил на квартире, однако мой дом был где-то в 100 метрах от нашей тренировочной базы. Поэтому первые две недели карантина питался именно там. Со временем нам разрешили выходить в город. В целом психологическая атмосфера была не очень хорошая, впрочем, гораздо легче, чем сегодня.

- Как проводили свободное время?
- Самое главное, что у нас не прерывались тренировки. Причем настоящие - всей командой, а не группами футболистов. А вечера проводили так: я тесно общался еще с тремя иностранцами, мы собирались у кого-то на квартире, играли, например, в карты, а ужин заказывали в ресторане. Заказывали так: с нами постоянно был местный таксист, мы взяли из ресторана меню, показывали ему пальцем, что нам купить, он ехал и привозил, а мы расплачивались. Стоило это копейки.

- О том, что запомнилось ...
- Китайцы - очень дисциплинированный народ. Им сказали - нельзя, они и выполняли. Нам, иностранцам, не запрещали ничего, а «настойчиво просили» - очень вежливо. Запомнилось, как выходишь в город или в супермаркет, и везде пусто, хотя при нормальных условиях все напоминало муравейник.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности