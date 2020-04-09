ВИДЕО. 45 лет назад Динамо разгромило ПСВ на пути к финалу Кубка Кубков

Памятный день в истории украинского футбола

  • 09.04.2020 11:00
  • 428 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. 45 лет назад Динамо разгромило ПСВ на пути к финалу Кубка Кубков
© ФК Динамо Киев

Ровно 45 лет назад, 9 апреля 1975 года, киевское «Динамо» одержало разгромную победу над нидерландским ПСВ (3:0) в полуфинале Кубка обладателей кубков. Голами отметились Виктор Колотов, Владимир Онищенко и Олег Блохин.

Благодаря этой победе «Динамо» сделало задел для выхода в финал турнира. В ответном матче киевляне на выезде уступили 1:2 (гол Леонида Буряка) и прошли дальше, а в решающем поединке разгромили венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0 (дубль Онищенко и гол Блохина) и выиграли желанный трофей.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 09.04.2020 11:29
    0
    Подібного тріумфу потрібно, мабуть, чекати ще років 45...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 09.04.2020 11:29
    0
    Подібного тріумфу потрібно, мабуть, чекати ще років 45...
    Ссылка
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