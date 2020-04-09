ВИДЕО. 45 лет назад Динамо разгромило ПСВ на пути к финалу Кубка Кубков

Ровно 45 лет назад, 9 апреля 1975 года, киевское «Динамо» одержало разгромную победу над нидерландским ПСВ (3:0) в полуфинале Кубка обладателей кубков. Голами отметились Виктор Колотов, Владимир Онищенко и Олег Блохин.

Благодаря этой победе «Динамо» сделало задел для выхода в финал турнира. В ответном матче киевляне на выезде уступили 1:2 (гол Леонида Буряка) и прошли дальше, а в решающем поединке разгромили венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0 (дубль Онищенко и гол Блохина) и выиграли желанный трофей.