Лучано ЛУЧИ: «Через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ»

Глава комитета арбитров ФФУ – о VAR на матчах чемпионата Украины

  • 09.04.2020 09:45
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Лучано ЛУЧИ: «Через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ»
© Динамомания. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал об индивидуальной подготовке арбитров, а также прокомментировал работу системы VAR на матчах чемпионата Украины.

«Судейский комитет остается на полном контакте с арбитрами. Мы проводим видеоконференции, ведь всем сейчас не хватает общения. Каждую неделю присылаем тесты, подборку эпизодов с разных чемпионатов, также есть клипы с использованием VAR. 

У каждого есть фитнес-тренер и он присылает программу физических упражнений. У каждого есть смарт-часы и результаты приходят на специальное приложение. Главная проблема - закрыты спортивные площадки, парки, стадионы. Поэтому арбитры тренируются на улице или в лесу. Уверяю, все будут готовы к возобновлению чемпионата.

Я очень доволен работой VAR. Шесть матчей Премьер-лиги и две кубковые игры - это были матчи с крайне тяжелыми эпизодами. С VAR чаще приходится показывать футболистам красные карточки. В Европе также через это прошли. VAR призван сделать матчи более чистыми. Думаю, через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ.

Мы хотим увеличить количество арбитров, которые смогут работать с новой системой. Для этого необходим сертификат ФИФА. Его получение занимает полгода. Нам нужно три специальных фургона, чтобы охватить все матчи чемпионата Украины», - сказал Лучи.

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Источник — Футбол 1/2/3

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