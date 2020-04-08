Мбаппе остался самым дорогим игроком мира, Месси едва удержался в топ-10

Лучшие мировые футболисты серьезно подешевели из-за пандемии коронавируса

  • 08.04.2020 22:48
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Мбаппе остался самым дорогим игроком мира, Месси едва удержался в топ-10
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла серьезный удар по мировой экономике, пострадал и футбол. В частности, практически все футболисты мира серьезно подешевели. Не избежала эта участь и лучших игроков.

Так, 21-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает оставаться самым дорогим футболистов мира (€180 миллионов), потеряв 10% стоимости. Второе и третье места делят 28-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар и 25-летний английский вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Оба потеряли по 20% стоимости и теперь оцениваются в €128 миллионов.

32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси подешевел на 20% (€114 миллионов) и теперь занимает 9-ю строчку в списке самых дорогих футболистов мира.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии совокупная стоимость профессиональных футболистов в мире упала на €9,2 миллиарда.

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Источник — Transfermarkt

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