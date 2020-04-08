Сергей СИДОРЧУК: «Гармаш сто процентов вернется в Динамо»

28-летний украинский хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился мнением о том, вернется ли в киевскую команду Денис Гармаш, который выступает за турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

«Сто процентов вернется. У него аренда заканчивается. А как дальше будет… Видите, у него смазано получилось со всем этим карантином. Аренда у него планировалась до конца мая. Но то, что он вернется, это сто процентов», — отметил Сидорчук.

В текущем сезоне Гармаш провел за «Ризеспор» 8 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.