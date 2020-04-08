Сергей СИДОРЧУК: «Гармаш сто процентов вернется в Динамо»

Украинский полузащитник не планирует оставаться в турецком «Ризеспоре»

  • 08.04.2020 22:14
  • 634 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей СИДОРЧУК: «Гармаш сто процентов вернется в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

28-летний украинский хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился мнением о том, вернется ли в киевскую команду Денис Гармаш, который выступает за турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

«Сто процентов вернется. У него аренда заканчивается. А как дальше будет… Видите, у него смазано получилось со всем этим карантином. Аренда у него планировалась до конца мая. Но то, что он вернется, это сто процентов», — отметил Сидорчук.

В текущем сезоне Гармаш провел за «Ризеспор» 8 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

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Источник — Трендец

(3 голоса)

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Комментарии
    BaZia
      BaZia, 08.04.2020 22:38
    0
    Может пускай вернется в какое то другое Динамо?
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 08.04.2020 22:38
    0
    Может пускай вернется в какое то другое Динамо?
    Ссылка
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