Сергей СИДОРЧУК: «Вернули в Динамо, когда я уже ехал в аэропорт»

Украинский полузащитник едва не перешел в турецкий клуб

  • 08.04.2020 21:28
  • 2465 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей СИДОРЧУК: «Вернули в Динамо, когда я уже ехал в аэропорт»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

28-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, как едва не перешел в один из турецких клубов.

- Твои планы на будущее — закончить карьеру в «Динамо» или поиграть в Европе?
- Хотелось как-то поиграть в другом чемпионате. Но сейчас я больше сконцентрирован на выступлениях в «Динамо».

- Правда ли, что в прошлом году ты уже ехал в аэропорт, чтобы улететь в аренду в турецкий «Фенербахче», но уже в аэропорту тебя развернули назад?
- Это было не прямо в аэропорту, а по дороге. И это был не «Фенербахче», а другая команда.

- Турецкая команда?
- Да.

- Это была аренда?
- Аренда с правом выкупа.

- Как ты отнесся к этой ситуации?
- Сначала не очень хорошо. Но потом прошло время, и я понял, что все к лучшему. Буквально через две недели после этого случая я начал постоянно играть в основном составе.

В текущем сезоне Сидорчук провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трендец

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 08.04.2020 22:20
    -1
    - Как ты отнесся к этой ситуации?
    - Сначала не очень хорошо: х.у.е.сосил всех подряд, особенно Сурка. Потом отлегло - побежал лизать ему жопу.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности