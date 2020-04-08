Сергей СИДОРЧУК: «Вернули в Динамо, когда я уже ехал в аэропорт»

28-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, как едва не перешел в один из турецких клубов.

- Твои планы на будущее — закончить карьеру в «Динамо» или поиграть в Европе?

- Хотелось как-то поиграть в другом чемпионате. Но сейчас я больше сконцентрирован на выступлениях в «Динамо».

- Правда ли, что в прошлом году ты уже ехал в аэропорт, чтобы улететь в аренду в турецкий «Фенербахче», но уже в аэропорту тебя развернули назад?

- Это было не прямо в аэропорту, а по дороге. И это был не «Фенербахче», а другая команда.

- Турецкая команда?

- Да.

- Это была аренда?

- Аренда с правом выкупа.

- Как ты отнесся к этой ситуации?

- Сначала не очень хорошо. Но потом прошло время, и я понял, что все к лучшему. Буквально через две недели после этого случая я начал постоянно играть в основном составе.

В текущем сезоне Сидорчук провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.