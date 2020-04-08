Больше всех потеряла АПЛ. Составы клубов топ-5 чемпионатов очень подешевели

Пандемия коронавируса серьезно ударила по стоимости европейских футбольных команд

  • 08.04.2020 20:51
  • 364 просмотра
  • 2 комментария
Больше всех потеряла АПЛ. Составы клубов топ-5 чемпионатов очень подешевели
© ФК Манчестер Сити. Рахим Стерлинг

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 серьезно ударила по стоимости составов футбольных клубов во всем мире.

В Европе больше всего потеряли команды из топ-5 чемпионатов. Лидером является АПЛ — совокупная стоимость игроков входящих туда команд снизилась с €9,71 миллиарда до €7,87 миллиарда.

На втором месте испанская Ла Лига — падение с €6,25 миллиарда до €5,08 миллиарда. На третьем месте Серия А, чьи игроки подешевели с €5,51 миллиарда до €4,48 миллиарда. Четвертая — Бундеслига, чьи футболисты подешевели с €5,07 миллиарда до €4,16 миллиарда. Замыкает список французская Лига 1, продемонстрировавшая падение с €3,84 миллиарда до €3,17 миллиарда.

Всего составы европейских топ-5 лиг уже подешевели на €5,619 миллиарда.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 совокупная ориентировочная стоимость футболистов в мире снизилась на €9,2 миллиарда.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.04.2020 21:06
    0
    Forever_young_13, 08.04.2020 21:01
    А где совокупные данные по Украинской ПЛ??
    Все есть на transfermarkt, Шахтер 124,8 млн.€, динамо 73,5 млн.€
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 08.04.2020 21:01
    0
    А где совокупные данные по Украинской ПЛ??
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.04.2020 21:06
    0
    Forever_young_13, 08.04.2020 21:01
    А где совокупные данные по Украинской ПЛ??
    Все есть на transfermarkt, Шахтер 124,8 млн.€, динамо 73,5 млн.€
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 08.04.2020 21:01
    0
    А где совокупные данные по Украинской ПЛ??
    Ссылка
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