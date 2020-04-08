Больше всех потеряла АПЛ. Составы клубов топ-5 чемпионатов очень подешевели

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 серьезно ударила по стоимости составов футбольных клубов во всем мире.

В Европе больше всего потеряли команды из топ-5 чемпионатов. Лидером является АПЛ — совокупная стоимость игроков входящих туда команд снизилась с €9,71 миллиарда до €7,87 миллиарда.

На втором месте испанская Ла Лига — падение с €6,25 миллиарда до €5,08 миллиарда. На третьем месте Серия А, чьи игроки подешевели с €5,51 миллиарда до €4,48 миллиарда. Четвертая — Бундеслига, чьи футболисты подешевели с €5,07 миллиарда до €4,16 миллиарда. Замыкает список французская Лига 1, продемонстрировавшая падение с €3,84 миллиарда до €3,17 миллиарда.

Всего составы европейских топ-5 лиг уже подешевели на €5,619 миллиарда.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 совокупная ориентировочная стоимость футболистов в мире снизилась на €9,2 миллиарда.