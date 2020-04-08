Шеф-повар сборной Украины: «Сейчас в команде вегетарианцев нет»

Любомир Тошич поделился особенностями своей работы

  • 08.04.2020 20:29
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Шеф-повар сборной Украины: «Сейчас в команде вегетарианцев нет»
© YouTube. Любомир Тошич

Шеф-повар сборной Украины по футболу Любомир Тошич рассказал о некоторых аспектах своей работы.

- Есть ли среди игроков сборной вегетарианцы?
- Сейчас нет.

- Кто чаще всего приходит за добавкой в сборной?
- За этим не уследишь (улыбается). Я не хожу и не смотрю, кто и сколько ест.

- Чтобы иметь мышцы, как у Малиновского, нужно хорошо есть?
- Да. Но это не значит, что он должен съесть четыре порции за один обед. У нас пять приемов пищи в течение дня.

- Селезнев по телевизору кажется толстым, а в жизни худой…
- Да. Так, как он тренируется в последние месяцы… Король!

- Верят ли футболисты в приметы перед матчами? Может, не едят чего-то конкретного?
- Нет, такого нет.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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