Шеф-повар сборной Украины: «Сейчас в команде вегетарианцев нет»

Шеф-повар сборной Украины по футболу Любомир Тошич рассказал о некоторых аспектах своей работы.

- Есть ли среди игроков сборной вегетарианцы?

- Сейчас нет.

- Кто чаще всего приходит за добавкой в сборной?

- За этим не уследишь (улыбается). Я не хожу и не смотрю, кто и сколько ест.

- Чтобы иметь мышцы, как у Малиновского, нужно хорошо есть?

- Да. Но это не значит, что он должен съесть четыре порции за один обед. У нас пять приемов пищи в течение дня.

- Селезнев по телевизору кажется толстым, а в жизни худой…

- Да. Так, как он тренируется в последние месяцы… Король!

- Верят ли футболисты в приметы перед матчами? Может, не едят чего-то конкретного?

- Нет, такого нет.