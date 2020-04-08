ВИВЧАРЕНКО: «Готовы играть два раза в неделю, чтобы восстановить чемпионат»

Юный футболист «Динамо» рассказал, как проводит время на карантине

  • 08.04.2020 19:51
  • 117 просмотров
  • 0 комментариев
ВИВЧАРЕНКО: «Готовы играть два раза в неделю, чтобы восстановить чемпионат»
© ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

17-летний защитник «Динамо» U-19 и U-21 Константин Вивчаренко рассказал о том, как проводит время в период карантина, связанного с COVID-19.

- Нахожусь дома на самоизоляции с семьей. Стараемся меньше куда-то выходить, а если и выхожу, то только на пробежку вдоль набережной, с мячом выполняю упражнения. Смотрим по вечерам с мамой фильмы и сериалы, которые не смотрели ранее, играюсь с сестрой, балуемся, смеемся. В этом есть плюс – больше времени на семью. Даже в период отпуска столько времени с семьей не проводишь, как сейчас. Ищу позитив даже в такой ситуации. Наберемся еще больше сил перед играми. Подойдем с еще большим энтузиазмом и энергией к продолжению чемпионата.

Занимаюсь дома с тренером в режиме онлайн. Помимо обязательных тренировок, занимаюсь дополнительно. Выполняю упражнения и ему скидываю видео, чтобы он видел, как я работаю. Также в понедельник, среду и пятницу приглашаем домой массажиста. Массаж помогает быстро восстановиться после физических нагрузок.

Обязательно придерживаюсь правильного питания – один из самых важных факторов в поддержке спортивной формы. Если набираешь вес, то его очень тяжело согнать. А это дополнительная нагрузка на твой организм. На завтрак обычно ем омлет, яичницу либо кашу, в обед стараюсь кушать мясо, гарнир плюс салат, а на ужин морепродукты и немного салата. Сладкое кушаю, но в меру. Например, кексы, которые приготовила мама (смеется). Всего понемногу можно.

Без маски и документов из дома не выхожу. С партнерами по команде, конечно, общаюсь, созваниваемся. Тренеры интересуются нашими делами, здоровьем, настроением. Как сохранять боевой дух в таких условиях? Работать над собой, проводить время с семьей. Родители мотивируют меня, подбадривают. Многое зависит от твоего окружения.

Хочется уже работать вместе с командой. Готовы играть два раза в неделю, главное, чтобы восстановился чемпионат, все были здоровы и все было хорошо.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности