ВИВЧАРЕНКО: «Готовы играть два раза в неделю, чтобы восстановить чемпионат»

17-летний защитник «Динамо» U-19 и U-21 Константин Вивчаренко рассказал о том, как проводит время в период карантина, связанного с COVID-19.

- Нахожусь дома на самоизоляции с семьей. Стараемся меньше куда-то выходить, а если и выхожу, то только на пробежку вдоль набережной, с мячом выполняю упражнения. Смотрим по вечерам с мамой фильмы и сериалы, которые не смотрели ранее, играюсь с сестрой, балуемся, смеемся. В этом есть плюс – больше времени на семью. Даже в период отпуска столько времени с семьей не проводишь, как сейчас. Ищу позитив даже в такой ситуации. Наберемся еще больше сил перед играми. Подойдем с еще большим энтузиазмом и энергией к продолжению чемпионата.

Занимаюсь дома с тренером в режиме онлайн. Помимо обязательных тренировок, занимаюсь дополнительно. Выполняю упражнения и ему скидываю видео, чтобы он видел, как я работаю. Также в понедельник, среду и пятницу приглашаем домой массажиста. Массаж помогает быстро восстановиться после физических нагрузок.

Обязательно придерживаюсь правильного питания – один из самых важных факторов в поддержке спортивной формы. Если набираешь вес, то его очень тяжело согнать. А это дополнительная нагрузка на твой организм. На завтрак обычно ем омлет, яичницу либо кашу, в обед стараюсь кушать мясо, гарнир плюс салат, а на ужин морепродукты и немного салата. Сладкое кушаю, но в меру. Например, кексы, которые приготовила мама (смеется). Всего понемногу можно.

Без маски и документов из дома не выхожу. С партнерами по команде, конечно, общаюсь, созваниваемся. Тренеры интересуются нашими делами, здоровьем, настроением. Как сохранять боевой дух в таких условиях? Работать над собой, проводить время с семьей. Родители мотивируют меня, подбадривают. Многое зависит от твоего окружения.

Хочется уже работать вместе с командой. Готовы играть два раза в неделю, главное, чтобы восстановился чемпионат, все были здоровы и все было хорошо.